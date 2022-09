Self-Care lernen: Die besten Tipps für mehr Selbstfürsorge im Alltag

1. Kümmere dich um deinen Körper

Nimm dir am Samstag immer eine Stunde Zeit, um Gemüse zu rüsten und Dinge wie Reis oder Quinoa vorzukochen. So hast du dank Meal-Prep unter der Woche schnell ein gesundes Dinner zur Hand.

2. Nimm dir Zeit für dich selber

3. Lege dein Handy weg

Selbstfürsorge heisst auch, Raum für deine Gedanken zu schaffen und dich manchmal von den Ablenkungen des Alltags zu befreien. Oder wie oft passiert es dir, dass du stundenlang im Bett liegst und dich durch Social Media Apps scrollst, bevor du in den Tag startest? Instagram und Co. lenken die eigene Aufmerksamkeit auf das Leben anderer, oft fremder, Menschen und machen abhängig. Von Bestätigung und von Wünschen, die allein durch Vergleiche entstehen. Anstatt dich auf eine Welt zu fokussieren, die fernab deiner Realität spielt, höre öfter auf das, was in dir geschieht.