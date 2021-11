Haare zu Hause föhnen und legen – Tipps vom Coiffeur

Stehst du auch manchmal mit der Rundbürste in der Hand und einem grossem Fragezeichen im Gesicht vorm Spiegel und fragst dich, wie der Profi das letztens noch Mal gemacht hat? Hier kommt die Antwort: Ivo Aeschlimann, Coiffeur bei Ghel in Zürich , verrät seine besten Fön-Tipps.

Sachte nach dem Waschen

«Mein Motto: Gut frottiert ist halb geföhnt. Das Haar im Anschluss ganz vorsichtig kämmen – im nassen Zustand ist es sehr elastisch und man kann viel kaputt machen, wenn man zu energisch vorgeht. Dann je nach Bedürfnis die entsprechenden Produkte verwenden: Für mehr Volumen gibt es tolle Volumencremes und für den glatten Look ist es besonders wichtig, an einen Hitzeschutz zu denken.»

Zuerst der Schutz, dann das Styling

«Will man schön geföhnte Haare, sollte man immer die für das eigene Haar geeignete Pflegelinie wählen. Bei feinem Haar eher auf eine Volumen-Linie setzen – also leichte Produkte, die das Haar nicht zusätzlich belasten. Die Reihenfolge sollte so aussehen: Zuerst den Schutz und die Pflege, dann die Stylingprodukte auftragen. Dies immer erst im Ansatz, dann in den Längen.»

Die richtigen Tools

Die Richtung machts aus

«Das Haar zu 90 Prozent kopfüber trocken föhnen und immer schön gegen die Haarwuchsrichtung. Um das Haar einfacher zu föhnen, kann man es in Sektionen aufteilen. Zum Beispiel links, rechts, hinten. Die einzelnen Sektionen können im Anschluss zusätzlich mit einer Haarklammer noch einmal aufgeteilt werden, damit das Föhnen einfacher fällt. Wenn die Front, die Enden und Spitzen vorne gut aussehen, macht die Frisur schon mal was her. Allenfalls noch mit dem Streckeisen über die Spitzen gehen, das macht den Look sauber und gepflegt.»