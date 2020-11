Am Montagnachmittag fuhr eine 45-jährige Lenkerin in Buchberg auf der Erlisstrasse, als ein Bub unvermittelt neben einer Hecke auf die Strasse und gegen die Fahrzeugseite rannte. Der 6-Jährige, der vom Fahrzeug erfasst wurde, zog sich laut Kantonspolizei Schaffhausen unbestimmte Verletzungen zu. Er wurde ins Spital geflogen. Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden.