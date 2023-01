Waffengewalt in den USA: 6-Jähriger schiesst auf Lehrerin

Waffengewalt in den USA : 6-Jähriger schiesst im Unterricht auf seine Lehrerin – «mit Absicht»

Ein neuer Fall von Waffengewalt in den USA – der Täter: ein sechs Jahre alter Junge. Er schoss während des Unterrichts in einem Klassenzimmer auf seine Primarlehrerin und verletzte sie dabei lebensgefährlich. Es habe sich nicht um einen «versehentlichen Schuss» gehandelt, sagte der örtliche Polizeichef auf einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit). Ihr Zustand habe sich aber leicht verbessert, das mache Mut. Der Schüler sei festgenommen worden. Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Küstenstadt Newport News im Bundesstaat Virginia im Osten der USA nicht verletzt.