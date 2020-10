« Ich will, dass meine Zeichnungen auftauchen, wenn man im Internet ‹ Monsterbilder › eintippt. » sagt e Elia L. (6) zu seiner Mutter Hanna L. – nun ging sein Wunsch in Erfüllung .

Vom ersten Lohn kauft er eine Drachenfigur

Gut 500 Franken hat Elia schon verdient. Von seinem ersten Lohn hat er sich die Drachenfigur « Dragonoid Infinity » gekauft. Ausserdem hat Elia in neue Couverts und Briefmarken investiert, um die neuen Bilder zu verschicken. « Wir haben uns gefragt, wie wir damit umgehen wollen, dass unser Sohn jetzt so viel eigenes Geld hat », sagen seine Eltern. « Wir kamen zum Schluss, ihn selbst entscheiden zu lassen, was er davon kaufen will. »