Österreich – 6-Jähriger wurde anstatt in der Schule im Bordell unterrichtet

Die Mutter lebte in Tschechien in einem Bordell, wo sie ihren Sohn auch unterrichtete.

Der 2012 geborene Samuel (Name geändert) wurde eigentlich mit dem Jahr 2018 schulpflichtig und sollte im österreichischen Waldviertel die Schulbank drücken. Laut Anklageschrift habe es die Mutter allerdings versäumt, ihren Sohn in die Schule zu schicken oder zu Hause zu unterrichten . Angeblich wollte sie ihr Kind schützen. Auch der Ex-Mann (54) der Frau und Vater des Sohnes unterstützte das Vorhaben.

Flucht ins Ausland

Noch bevor das Kind in die erste Klasse gekommen wäre, flüchtete die Mutter mit dem 54-jährigen Vater nach Deutschland. Über Bulgarien gelangte die Mutter nach Tschechien, wo sie in einem Bordell lebte. Dort unterrichtete sie auch ihren Sohn im Heimunterricht. Der Sohn soll schon vor dem verpflichtenden Schuleintritt im Jahr 2018 auffällig gewesen sein. So soll er laut Zeugen mehr gebellt als gesprochen haben. Nachdem der Mutter das Kind entzogen wurde, wurde der Knabe zuerst in einem Krisenzentrum in Allentsteig untergebracht. Mittlerweile wurde er in einer sonderpädagogischen Einrichtung einquartiert.