Buchs SG: 6-Jähriger zündet Gummibärchen an und löst Brand aus

Am Samstag kam es in Buchs SG zu einem Brand.

Am Samstag kurz nach 15 Uhr wurde bei der Notrufzentrale ein Brand an der Technikumstrasse in Buchs SG gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte festgestellt werden, dass das Sonnendach eines Balkons brannte. Der Brand konnte rasch von der Feuerwehr gelöscht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.