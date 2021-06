Jeans zu gross oder zu klein? 6 Mode-Hacks von Tiktok, die du lieben wirst

1. Die Hosen sind zu gross – oder zu klein

Die p erfekte Jeans zu finden ist ein Unterfangen für sich. Gerade, wer seine Hosen auch gerne in Brockis oder s econd h and shoppt , kennt das Problem: Meist sind sie gerade um den Bauch rum entweder zu eng oder zu weit.

Gegen zu enge Hosen weiss Tik t okerin Kristina Kacheeva Rat: Dazu musst du lediglich einen Haargummi durch das Knopfloch ziehen und schon hat dein Bauch ein bisschen mehr Raum. Zu Crop Tops funktioniert der Look nicht wirklich, da das Haargummi sonst sichtbar wird. Am besten also dann einfach ein Shirt oder eine Bluse drüberdrapieren:

Aber auch gegen zu grosse Hosen weiss man sich auf Tik to k zu helfen: Dazu brauchst du ein paar nähfreie Jeans k nöpfe, die du in jedem grösseren Supermarkt oder online finden solltest. Diese steckst du dann ganz einfach dorthin, wo du sie haben möchtest. So kannst du die Jeans so eng oder weit tragen , wie du möchtest :