Nicht nur Plastikpflanzen bringen dir Freude ins dunkle Badezimmer. Es gibt auch natürliche Pflanzen, die mit wenig Licht auskommen. Pexels

Bad ohne Fenster : 6 Pflanzen, die sich selbst im dunklen Badezimmer wohlfühlen

Kein Tageslicht: Was in Küche und Wohnzimmer eher selten der Fall ist, kommt im Bad häufig vor. Müssen Plastikpflanzen her, oder gibt es Alternativen?