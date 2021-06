6 Schweizer Insta-Labels, die DIY modisch machen

Ohrringe von Paz.

Selten haben es uns Drahtkunstwerke so sehr angetan: Der Schmuck von Paz. besteht aus kunstvoll gebogenem Metall, wobei auch farbige Glasperlen hie und da einen Auftritt in den Kreationen haben. Hinter Paz. steckt Patrizia Wyler, die vor vier Jahren angefangen hat aus Draht Schmuck zu kreieren.

Im Fokus ihrer Stücke stehen dabei aussergewöhnliche Formen: Meist sind das Gesichter, Vulven und Frauenkörper. Die Pieces von Paz. gibt es entweder bei der Schipfe 51, im Big Zürich oder im Viadukt und selbstverständlich über Instagram via DM zu kaufen.

Gehäkelte Taschen von Sasala’s

Seit letztem Jahr gibt es die gehäkelten Taschen von Sara Esposito unter dem Namen Sasala’s auf Instagram zu kaufen. Die Stücke werden in Zürich von Hand hergestellt. Dabei kannst du zwischen vier verschiedenen Modellen auswählen, etwa der Babe-Bag, die es in drei verschiedenen Schnitten gibt.

Es gibt auch eine kleine Baguette und eine grosse Beachbag, also Taschen für jeden Anlass und Zweck. Neu hat Sasala’s ein kleines Umhängetäschchen für dein Smartphone oder Kleinkram im Angebot. Auch bei der Farbe hast du bei Sasala’s mit 18 Tönen aus recycelter Wolle die Qual der Wahl.

Schmuck von World of Josephine

In einem Atelier im Herzen von Zürich entsteht der Schmuck von World of Josephine. Hinter dem kleinen Label stecken die Zwillingsschwestern Andrea und Sara Ricklin, die mit ihren verspielten Kreationen so richtig Lust auf Schmuck-Layering machen.