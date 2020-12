6 Stars, die ihr Geld in Whisky investieren

Als vermögender Celebrity weiss man irgendwann nicht mehr, was man mit seinem Geld anfangen soll. In Whisky zu investieren scheint jedenfalls gerade ziemlich in zu sein.

Drake – Virginia Black

Drake (34) bestaunt seinen eigenen Whisky. Instagram/virginiablackwhiskey Die schlechte Qualität des Screenshots täuscht. Der Spot und der Whisky von Drake ist ziemlich gut. Screenshot Youtube In die Flasche könnte man auch Parfüm füllen.

Zusammen mit einem Ex-Banker (der aussieht, wie ein Ex-Boxer) gründete Drake 2017 seinen Bourbon-Whisky-Brand Virginia Black. Die Flasche erinnert ein bisschen an einen Parfüm-Flakon und soll wohl einfach edel wirken. Geschmacklich ist Virginia Black ziemlich smooth, also weich, eine Geschmacksrichtung, die bei Whiskys eigentlich nicht so angesagt ist. Trotzdem ist Drakes Virginia Black ein Erfolg – bereits im ersten Jahr verkaufte er 30’000 Einheiten, die Zahl dürfte sich in der Zwischenzeit vervielfacht haben.

David Beckham – Haig Club

Scotch Whisky, Land Rover und David Beckham – das passt irgendwie. Haig Club Aber auch die Flasche von David Beckham sieht aus wie Parfüm – scheint wohl im Trend zu liegen. Haigclub.com

Ex-Fussballer David Beckham (45) spannt mit dem Spirituosen-Gigant Diageo zusammen und lancierte 2014, gemeinsam mit Musikproduzent Simon Fuller, die Scotch-Whisky-Marke Haig Club. Das Produkt ist mit 70 Franken im preislichen Mittelfeld angesiedelt, im Test von Maltwhisky.de fällt er gnadenlos durch. Das Verdikt: «Schnarch, Foulspiel, Platzverweis!»

Conor McGregor – Proper No. 12

So angezogen würde man gerne ein Gläschen mit Conor McGregor an der Bar trinken. Instagram/Thenotoriousmma So eher weniger. Instagram/Thenotoriousmma Halleluja! Conor McGregors Whisky sieht aus wie ein Whisky! zvg

Dem irischen MMA-Kämpfer Conor McGregor liegt Whisky im Blut, das Brennen habe er von seinem Grossvater gelernt, schreibt er auf Insta. Nicht nur sein Whisky, sondern auch dessen Name Proper No. 12 soll seine Persönlichkeit widerspiegeln. Die 12 steht für die Postleitzahl des Dubliner Arbeiterviertels Crumlin, wo der Kämpfer aufgewachsen ist. Ausserdem sieht er sich scheinbar als proper – also anständig. Sein Whisky sei so wie er: «Ein anständiger irischer Whiskey von einem anständigen Iren!» Wie McGregor polarisiert auch sein Whisky. Die einen Tester finden ihn super, die anderen eine Katastrophe.

Bono von U2 – hat schon mal eine Whisky-Fabrik gebaut…

Noch muss Bono Bier trinken. Bald schon sollte es aber seinen eigenen Whisky geben. Instagram/Bonovoxofficial

Bono von U2 rührt gerne mit der etwas grösseren Kelle an. Über 50 Millionen Franken investierte er in eine Destillerie nahe Monasterevin in Irland, wo fortan sein eigener Whisky gebrannt werden soll. Ein Jahr lang musste der Musiker auf die Baubewilligung waren. Die ist nun erteilt und bald dürften die ersten Bono-Flaschen vom Band laufen.

Metallica – Blackend American Whiskey

Die Jungs mit Metallica trinken nicht mehr so viel wie auch schon. Dafür verdienen sie jetzt Geld mit ihrem eigenen Whisky. Instagram/Metallica Ihr Blackend American Whiskey wird in Fässern mit ausgesuchten Playlisten der Band beschallt. Blackendwhiskey.com Was Metallica unter Premium versteht, zeigt sich am Preis: eine Flasche kostet über 150 Franken. Blackendwhiskey.com

Gemeinsam mit Master Distiller Dave Pickerell produzieren die Metaller von Metallica den Blackend American Whiskey, ein wie sie sagen «super-premium Whiskey», den sie nach dem Brennen in Eichenfässer füllen und danach mit ihren Songs beschallen. Kritiker mögen Blackend, finden aber, dass er geschmacklich etwas zu sehr in Richtung von Cognac tendiert.

Matthew McConaughey – Wild Turkey Longbranch Bourbon Whiskey

Matthew McConaughey mit seinem Longbranch Bourbon Whisky am Tisch. zvg Und auf der Wiese. Sieht beides recht genüsslich aus. zvg