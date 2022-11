33,4 Prozent der Bevölkerung erwartet schlechtere Finanzsituation

Teile das Geld, das du zur freien Verfügung hast, in Tages- oder Wochencouverts auf und nimm nur das entsprechende Couvert mit. Lass die Bankkarte zu Hause. So vermeidest du Spontankäufe, die du dir nicht leisten kannst.

Lerne zu unterscheiden, was sein muss und was Luxus ist. Was du für deine Freizeitgestaltung ausgibst, fehlt an anderer Stelle. Manche TV-Zusatzangebote sind zum Beispiel auf die Dauer teurer, als sie aussehen!