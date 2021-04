Rekordspiel in der Super League - Sechs Tore in 27 Minuten – Servette und Sion schiessen sich ab

Acht Tore hat es in dieser Saison in einem Spiel noch nicht gegeben.

Nach der deutlichen Klatsche gegen Basel wollte Servette gegen Sion eine Reaktion zeigen. Die Gäste aus dem Wallis waren aber auf Punkte im Kampf gegen den Abstieg angewiesen und legten los wie die Feuerwehr. Bereits in der siebten Spielminute gingen die Gäste durch Karlen in Führung.

Anschliessend zog sich das Team von Marco Walker jedoch zurück und Servette übernahm die Kontrolle. In der 37. Spielminute konnte Alex Schalk den Ausgleich erzielen. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeit. Nach der Pause verloren die Teams jegliche Hemmungen in der Offensive.

Torreichstes Spiel der Saison

Noch nie zuvor gab es in einem Romand-Derby mehr als sieben Tore. Ausserdem stellte das Spiel am frühen Donnerstagabend einen Rekord auf. In dieser Saison fielen in keinem Spiel acht Treffer.