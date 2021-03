Corona-Pandemie in Jordanien : 6 tote Patienten nach Sauerstoffmangel - Minister tritt zurück

Weil nicht genug Sauerstoff zur künstlichen Beatmung zur Verfügung stand, sind mindestens sechs Covid-19-Patienten in einem jordanischen Spital gestorben. Am frühen Samstagmorgen seien die Sauerstoffvorräte in der Klinik in Salt zur Neige gegangen, sagte Gesundheitsminister Nathir Obeidat. Dies habe «wahrscheinlich den Tod von sechs Patienten verursacht». Er habe eine Untersuchung zu der Frage angeordnet, warum in dem staatlichen Spital nicht genug Sauerstoff zur Verfügung stand.