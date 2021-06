Oberuzwil - 60 Feuerwehrleute rücken in der Nacht wegen Elektrorasenmäher aus

Bad Ragaz SG, 05.06.2021: Am Samstagnachmittag steuerte ein 65-jähriger Pilot die Landebahn des Flugplatzes Bad Ragaz bei Regen an. Der Pilot konnte das Flugzeug nicht vor Ende der Piste stoppen und überfuhr die Strasse am Ende der Landebahn und kam in einem Windschutzstreifen in den Büschen zum Stillstand. Der Pilot und die mitfliegende Frau blieben unverletzt.