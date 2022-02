Nachmittags um 15 Uhr : 60-Jährige an Hauptstrasse in Ziefen BL erschossen – Mann (30) verhaftet

Auf der Hauptstrasse in Ziefen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Tötungsdelikt: Eine 60-jährige Frau wurde erschossen. Die Polizei hat den mutmasslichen 30-jährigen Täter noch vor Ort festgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer im Bereich des Hundesportplatzes an der Hauptstrasse ungewöhnliche Feststellungen oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

