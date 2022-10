Am 16. September wurde die Kantonspolizei Aargau von einer Drittperson über den Fund einer Leiche in einem Hotelzimmer informiert. Da sich der Gast für einen längeren Aufenthalt in dem Zimmer eingemietet und die Reinigung abbestellt habe, sei sein Tod länger nicht aufgefallen. Die Polizei stiess auf einen stark verwesten Körper. Um diesen identifizieren und die Todesursache bestimmen zu können, wurde eine Untersuchung beim Institut für Rechtsmedizin in Aarau angeordnet.



Aufgrund der dortigen Abklärungen konnte die Identität des Opfers ermittelt werden und es stellte sich heraus, dass der Verstorbene Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Strafverfolgungsbehörden stellten umgehend ein Ermittlerteam zusammen, um die Täterschaft ausfindig machen zu können, wie die Staatsanwaltschaft Aargau am Freitag mitteilt.