Wattwil SG : 60-Jähriger verletzt sich bei spektakulärem Selbstunfall

In Wattwil SG hat sich ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Wagen mehrmals überschlagen hat und dann eine Wiese hinunter gerollt ist.

Am Auto entstand beim Selbstunfall in Wattwil Totalschaden. (9. Juli 2022)

Am Samstag kurz vor 23 Uhr ist auf der Rickenstrasse in Wattwil SG ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem Auto verunfallt. Laut der Kantonspolizei St. Gallen kam das Auto in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, prallte in einen Baumstrunk, rollte übers Dach über die Fahrbahn und kam in einer abfallenden Wiese auf den Rädern zum Stehen. Anschliessend rollte das Auto mehrere Meter rückwärts die Wiese hinunter, bevor es endlich zum Stillstand kam.