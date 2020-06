Mieterlass wegen Corona-Krise

60 Prozent der Geschäftsmiete müssen Vermieter tragen

Das Parlament hat eine Lösung für die Geschäftsbetreiber gefunden, die aufgrund der Corona-Krise ihre Miete nicht mehr vollständig bezahlen konnten.

Vorläufiges Ende eines Streits

Der Ständerat hiess am Montag die Motion seiner Wirtschaftskommission (WAK) mit diesem Inhalt mit 20 zu 19 Stimmen bei 4 Enthaltungen gut. Damit setzte er dem Hin und Her um den Erlass für vom Coronavirus gebeutelte Betriebe ein Ende – zumindest vorläufig.

Ratspräsident Hans Stöckli (SP/BE) sagte nach einer vorläufigen Abklärung, die fraglichen Passagen der Verordnung seien in beiden Fassungen dieselben. Sei dies tatsächlich so, gelte die Motion als überwiesen. In der Debatte war die knapp unterlegene Minderheit am Rednerpult übervertreten.