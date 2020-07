Verfahren eröffnet

Über 60 Prozent der getesteten Masken schützen ungenügend

Ein von der Beratungsstelle für Unfallverhütung durchgeführter Test zu medizinischen Masken zeigt, dass ein Grossteil davon nur ungenügenden Schutz bietet.

Bei der Untersuchung ging es um die an ihrer gewölbten Form erkennbaren FFP-Atemschutzmasken. Diese schützen Personen vor Stäuben, Gasen, Dämpfen oder Aerosolen, die gesundheitsschädliche Stoffe oder Mikroorganismen enthalten. Die Masken werden im Bau, in der Landwirtschaft, im Gesundheits- aber auch im Hobbybereich verwendet.

«Zahlreiche mangelhafte Produkte»

Suva und BfU hatten bemerkt, dass «zahlreiche mangelhafte Produkte in Umlauf gekommen waren», hiess es. Weil der gesetzliche Auftrag zur Marktüberwachung von Atemschutzmasken bei den beiden Stellen liegt, wurden im Juni rund 60 der in der Schweiz erhältlichen, mehrheitlich mit KN95 gekennzeichneten Produkte, in einem Suva-Labor getestet.