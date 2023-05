Zürich Wohnungskrise: 60 Prozent der Zürcher haben angst, aus der Stadt gedrängt zu werden.

In zahlreichen Schweizer Städten sind leere Wohnungen Mangelware. Schlimm ist es vor allem in der Stadt Zürich, nur 0,07 Prozent der Wohnungen – also nur rund 160 Objekte – sind verfügbar. Donato Scognamiglio von der Immobilienberatungsfirma Iazi sagte bereits im November: «Es wird ein riesiges politisches Thema, dass wir keine Wohnungen haben, eigentlich müsste es in Zürich Strassenschlachten geben.» Seither hat sich die Situation noch verschärft: Steigende Mieten bei Ersatzneubauten führen immer häufiger dazu, dass bisherige Mieter verdrängt werden. Laut einer ETH-Studie ist das Verdrängungsrisiko für Wenigverdiener, Ausländer und Alleinerziehende besonders gross.