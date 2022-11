ZÜRICH : Schuften für 1900 Fr. – knallharte Ausbeutung in Billig-Nagelstudios

Nagelstudios bieten Dienste zu Spottpreisen an und beuten dafür Arbeiter und Arbeiterinnen aus. Auch in der Schweiz.

20 Minuten hat sich auf die Suche gemacht und insgesamt zehn Nagelstudios besucht. Meist stammen die Mitarbeitenden aus Vietnam und erzählen von prekären Arbeitsbedingungen. «Ich arbeite zehn Stunden täglich von Montag bis Samstag – für 1900 Franken im Monat», so eine Frau. Und ein Mann erzählt: «Ich schlafe mit mehreren Arbeitskollegen in einer Wohnung.» Wie hoch die Miete sei, wisse er nicht. Die werde ihm direkt vom Lohn abgezogen. Laut der FIZ sind solche Dinge deutliche Anzeichen für Ausbeutung.

«Sie trauen sich nicht, zur Polizei zu gehen»

Geschichten wie diese kennt Thomas Roth zur Genüge. Er betreibt ein Schutzhaus für Opfer von Menschenhandel in Bern. Er sagt, dass es sich hier nicht um Einzelfälle handle, sondern um ein internationales System: «Ich gehe davon aus, dass Hunderte Personen mit vietnamesischer Herkunft in Schweizer Nagelstudios ausgebeutet werden.» Eine davon erhalte derzeit bei ihm Unterschlupf. Um seine Familie zu ernähren, habe er seine Heimat verlassen: «Schliesslich wurde er in einem Schweizer Nagelstudio illegal angestellt und ausgebeutet», sagt Roth. So habe der Mann etwa keinen Lohn erhalten und sei bedroht worden. Der Betroffene habe schon oft Ausbeutung und Gewalt erlebt und sei stark traumatisiert.