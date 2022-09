St. Gallen: Thugauer erreichen den zweiten Platz beim 65. Gordon Bennett Cup.

Am Freitag wurde in St. Gallen der Startschuss zum 65. Gordon-Bennet-Cup gegeben. Zwei Thurgauer erreichten den zweiten Platz und erzählen von ihrer Reise.

1 / 6 Zwei Thurgauer erreichten beim Gasballonrennen den zweiten Platz. ballonfrieden.ch Gestartet wurde auf dem Fussballfeld der Sporthalle Kreuzbleiche in St. Gallen. ballonfrieden.ch Während drei Tagen flogen sie aufgrund des vorhandenen Windes in Richtung Osten. ballonfrieden.ch

Darum gehts Am Freitagnachmittag startete der 65. Coupe Aéronautique Gordon-Bennett in St. Gallen.

Zwei Thurgauer erreichten den zweiten Platz.

Kurt Frieden erzählt von seiner dreitägigen Reise bis ans Schwarze Meer.

Am Freitag startete der Coupe Aéronautique Gordon-Bennett um 16 Uhr in St. Gallen auf dem Fussballfeld der Sporthalle Kreuzbleiche. Ziel dieses Wettkampfes ist es, mit einem Gasballon eine möglichst weite Distanz ohne Unterbruch zurückzulegen. 18 Zweierteams aus acht Ländern traten dieses Jahr an. Darunter auch drei Schweizer Teams. Den beiden Thurgauern Kurt Frieden und seinem Teamkollegen Pascal Witprachtiger ist der Sprung auf das Podest mit dem zweiten Platz gelungen. Nach 60 Stunden Flugzeit landeten sie mit ihrem Gasballon an der Küste des Schwarzen Meeres in Bulgarien.

Wieder auf dem Boden zu sein, bedeutet für den Thurgauer allerdings keine wirkliche Erleichterung. «Ich hätte noch viel länger in der Luft bleiben können. Wir würden gerne einmal den Weltrekord brechen und 100 Stunden über den Wolken verbringen», sagt Kurt Frieden zu 20 Minuten. Der gebotene Komfort wäre für den Piloten für einen solchen Marathon vorhanden. «Der Korb hat eine Fläche von eineinhalb Quadratmetern und es lässt sich darin wie in einem Himmelbett schlafen.»

Sperrzonen müssen beachtet werden

Das Team besteht nicht nur aus zwei Piloten, sondern aus Meteorologen und Strategen sowie einem Team, das dem Ballon mit dem Auto nachfährt und die Piloten letztendlich auch zurückbringt. «Wir müssen uns nicht nur auf meteorologische Herausforderungen einstellen, sondern auch auf die Sperrzonen und auf den Flugverkehr achten. So sind wir immer mit der Flugsicherung via Funk in Verbindung», sagt Frieden.

Logistisch ist eine lange Reise auch kein Problem. Selbst für das Erleichtern des Harn- und Darmdrangs gibt es eine praktische Lösung: «Wir haben kleine Granini-Fläschchen und wenn das grosse Geschäft drängt, haben wir einen Kübel. Die Exkremente werden dann in einen kompostierbaren Sack gepackt und fungieren als Ballast, den wir für das Steigen und Landen des Ballons brauchen können.» Für den Thurgauer, der den Wettbewerb bereits viermal gewonnen hat, wird von der Fahrt dieses Jahres ein Ereignis im Kopf bleiben: «Nach dem Start mussten wir aufgrund der Witterung relativ tief durch die österreichischen Alpen fliegen. Das war wirklich sehr eindrücklich.»

Schweizer in Serbien funkte die Thurgauer an

Das Thurgauer Team wurde auf der Fahrt von einem in Serbien wohnenden Schweizer um drei Uhr in der Nacht kontaktiert. «Der Mann funkt uns immer wieder an, das erste Mal im Jahr 2010. Mir hat auch einmal ein Co-Pilot eines Swiss-Flugzeuges gefunkt. Weil er mir seine Freude über unsere Sichtung mitteilen wollte», sagt Pascal Witprachtiger.

Gasballon-Team 1955 abgeschossen Am 12. September 1995 kam es zu einem Zwischenfall, als drei am Wettbewerb beteiligte Ballone in den Luftraum von Belarus einfuhren. Obwohl Pläne für die Fahrt vorlagen und die Organisatoren des Rennens die belarussische Regierung bereits im Mai über das Rennen informiert hatten, schoss die belarussische Luftwaffe einen der Ballone, der in gesperrten Luftraum um einen Flugplatz eingeflogen war, mit einem Hubschrauber ab, wobei die beiden amerikanischen Bürger getötet wurden.

