Kampf gegen Flammen : 600 Feuerwehrleute versuchen Brand am Kilimandscharo zu löschen

Ein grosses Feuer an der Südflanke des Kilimandscharo zerstört den Nationalpark. Rund 600 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den Brand am höchsten Berg Afrikas unter Kontrolle zu bringen.

Der Kampf gegen den Grossbrand an Afrikas höchstem Berg dauert an: Bis zu 600 Feuerwehrleute versuchten auf 2700 Meter Höhe an der Südflanke des Kilimandscharos, die Flammen zu löschen, wie die Zeitung «The Citizen» am Dienstag berichtete. Wegen starker Winde habe das Feuer ein grosses Gebiet von Heide- und Moorlandschaft zerstört. Der Brand war laut Nationalparkverwaltung am Sonntagabend ausgebrochen. Die Ursache ist noch unbekannt.