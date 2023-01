Russische Kriegsblogger kritisieren Kreml-Fake-News

Kramatorsk : 600 getötete Ukrainer? Selbst russische Blogger glauben Kreml-Fake-News nicht

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Sonntag einen Vergeltungsschlag für die schweren ukrainischen Raketenangriffe vom Neujahrstag. Doch selbst russische Kriegsblogger zweifeln an den Darstellungen des Kremls.

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums ukrainische Kasernen in Kramatorsk mit Raketen getroffen und dabei Hunderte Soldaten getötet. Für die am Sonntag von Sprecher Igor Konaschenkow gemachten Angaben war zunächst keine unabhängige Bestätigung zu erhalten. Konaschenko sprach von einem Vergeltungsschlag für einen ukrainischen Raketenangriff auf eine Militärunterkunft in Makijiwka in der Region an Neujahr, bei dem nach Moskauer Angaben mindestens 89 russische Soldaten getötet wurden.