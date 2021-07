Lynchjustiz in Honduras - 600 Menschen schlugen den Italiener Giorgio Scanu zu Tode

Nach einem Streit unter Nachbarn in einem Dorf in Honduras wird einer von ihnen tot aufgefunden. Die Bewohnerinnen und Bewohner halten den anderen für den Täter – und gehen mit aller Wut auf ihn los.

Darum gehts Ein Fall von Lynchjustiz erschüttert Honduras.

600 Menschen gingen mit Steinen und Stöcken auf den Italiener Giorgio Scanu los.

Sie hielten ihn für den Tod eines Dorfbewohners verantwortlich.

Ein aufgewühlter Mob hat am Donnerstag den Italiener Giorgio Scanu in der Ortschaft Santa Ana de Yusguare im Süden von Honduras getötet. Rund 600 Personen, teilweise bewaffnet, stürmten sein Haus, schlugen den Mann mit Steinen, Machete n und Stöcken, zündeten sein Haus und sein Auto an. Nicht einmal die ausgerückte Polizei konnte die Meute aufhalten. Scanu starb aufgrund seiner schweren Verletzungen wenig später in einem örtlichen Spital.

Der Italiener war für den Tod seines Nachbarn, den 74-jährigen Juan de Dios Flores , verantwortlich gemacht worden. Die beiden Männer h atten laut der honduranischen Zeitung «La Prensa» einen Streit wegen eine m gefällten Baum . Z uletzt hatte Scanu Flores auch vorgeworfen, ihn bestohlen zu haben. Der Rentner wurde am Mittwoch tot in einem Park aufgefunden - die Nachbarn hielten die Tat für eine Racheaktion Scanus. Wie «El Heraldo» berichtet, gaben die Dorfbewohner innen und -bewohner an, Scanu habe Flores durch Schläge mit einem Stein getötet.