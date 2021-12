Verdächtige in U-Haft - 6000 falsche Zertifikate – im Kanton St. Gallen fliegt Betrug im grossen Stil auf

Die Ermittlungen zum Fall laufen auf Hochtouren. Laut Informationen von CH Media wurden bereits Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Offiziell kommuniziert wurde aber noch nichts. Bruno Damann, Vorsteher des St. Galler Gesundheitsdepartements, möchte sich vorerst nicht zum Vorfall äussern. Er bestätigt jedoch, dass die Staatsanwaltschaft involviert ist. «Das darf nicht passieren. Das wird man untersuchen müssen», sagt Justizdirektor Fredy Fässler. Weitere Details zum Fall gibt er aber nicht bekannt.

Auf Anfrage von 20 Minuten wollte die Staatsanwaltschaft St. Gallen nicht weiter informieren. «Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat Kenntnis von Zertifikatsfälschungen auf dem Kantonsgebiet und hat entsprechende Untersuchungen eingeleitet», heisst es in einer schriftlichen Stellungnahme.

In der Ostschweiz kein Einzelfall

Recherchen von 20 Minuten hatten gezeigt, dass in der Ostschweiz Personen mit echten Anmeldedaten Zertifikate generierten und für mehrere Hundert Franken pro Stück verkauften. In einem Selbstversuch konnte 20 Minuten für eine fiktive Person ein Impfzertifikat erstellen und in die Covid-Zertifikatsapp laden. Diese Betrugsmasche gebe es bereits seit mehreren Monaten.