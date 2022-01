Pierin Vincenz vor Gericht – 600’000 Franken für private Eskapaden – so wild feierte der Ex-Raiffeisen-Chef

Die Anklageschrift ist so umfangreich wie ein dickes Buch: Auf 364 Seiten beschreibt die Zürcher Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität akribisch genau, was sie den beiden Hauptverantwortlichen Pierin Vincenz und Beat Stocker sowie fünf weiteren Beschuldigten alles vorwirft: gewerbsmässigen Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung, unlauteren Wettbewerb sowie weitere Delikte. Allein das Abkürzungsverzeichnis aller beteiligten Personen und Firmen umfasst dreieinhalb Seiten.

Beide sollen sich verdeckt privat an mehreren Startups im Umfeld von Raiffeisen und Aduno beteiligt und an diversen Transaktionen auf ungerechtfertigte Weise bereichert haben. Laut Anklageschrift erzielten die Beiden einen unrechtmässigen persönlichen Gewinn von insgesamt 25 Millionen Franken: Vincenz knapp neun Millionen Franken und Stocker 16 Millionen Franken.

Monatelang in U-Haft

In einem Interview in der NZZ am Sonntag anfangs dieses Jahrs wehrte sich der 61-jährige Stocker: Er habe mit diesen privaten Engagements zuerst in seiner Rolle als CEO und später als Mitglied des Verwaltungsrat der Aduno «stets im Interesse meines Arbeitgebers» gehandelt. Sowohl Vincenz als auch Stocker sassen nach Strafanzeigen von Aduno und Raiffeisen im Frühjahr 2018 über drei Monate lang in Untersuchungshaft.