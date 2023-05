Basel: Kosten offengelegt – so hoch war der Preis für null Krawall am 1. Mai

An der 1.-Mai-Kundgebung in Basel wurde der Block der Linksautonomen von der Polizei eingekesselt.

Rund 600’000 Franken habe der Polizeieinsatz in Basel gekostet. Die Polizei hätte zudem am 1. Mai 3652 Überstunden verbucht.

Die Polizei hat an der 1.-Mai-Demonstration in Basel hart gegen den Schwarzen Block durchgegriffen. Darauf reagierten Linke und Gewerkschaften entsetzt. In der Grossratssitzung vom Mittwoch fand sich Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) in einem regelrechten Kreuzverhör wieder. Von links wie auch rechts hagelte es Interpellationen bezüglich des Polizeieinsatzes am 1. Mai. Eymann lieferte Antworten, etwa zu den Kosten, die der Grosseinsatz verursacht hatte.