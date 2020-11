Beim Versuch, in Flüelen ein abgestürztes Fahrzeug mittels einem Bagger zu bergen, stürzte dieser ebenfalls ab, wobei ein 61-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

Am Mittwochnachmittag kam es in der Gemeinde Flüelen zu einem tödlichen Unfall.

Die Kantonspolizei Uri teilt mit, dass es am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall in der Gemeinde Flüelen kam, bei dem ein Mann tödlich verunglückte. Die Einsatzkräfte der Rega rückten nach dem Arbeitsunfall im Bereich Bodmi an die Unfallstelle aus und stellten eine leblose Person neben zwei abgestürzten Fahrzeugen fest, teilte die Polizei weiter mit.