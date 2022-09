St. Gallen: 62-Jähriger fährt mit Auto auf Gleis

Am Montag fuhr ein Mann mit seinem Auto auf die Gleise der Appenzeller Bahnen am Bahnhof St. Gallen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 0.45 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit dem Auto über den Bahnhofplatz in St. Gallen. Anstelle nach links in Richtung der St. Leonhard-Strasse abzubiegen, fuhr er geradeaus auf die Gleise beim Gaiserbahnhof. Nach rund sechs Metern blieb das Fahrzeug auf den Gleisen stehen, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.