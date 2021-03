Keine Kameras : 62 Prozent der Russen misstrauen Sputink V – jetzt lässt sich Putin impfen

In Russland haben bislang nur 6,3 Millionen der rund 146 Millionen Einwohner mindestens eine Impfdosis gegen de Coronavirus erhalten. Jetzt lässt sich Präsident Vladimir Putin pieksen. Aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Weil Vladimir Putin Impfungen vor laufender Kamera «nicht mag», passiert das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. via REUTERS

Darum gehts Präsident Putin hat angekündigt, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Aufnahmen von dem Termin wird es nicht geben. Auch welcher Impfstoff gespritzt wird, bleibt unklar.

Viele Russen wollen sich nicht mit dem landeseigenen Präparat Sputnik V impfen lassen.

Die Impfung Putins ist ein breit diskutiertes Thema in Russland.

Der russische Präsident Vladimir Putin will sich heute Abend gegen das Coronavirus impfen lassen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das teilte Regierungssprecher Dmitri Peskov mit. Auf die Frage, ob es zumindest Aufnahmen oder Fotos geben werde, antwortete der Sprecher, dass man den Kreml einfach «beim Wort wird nehmen müssen». Impfungen vor laufenden Kameras habe Putin noch nie befürwortet – «er mag das nicht». Die Russen würden aber schon von seiner Impfung «hören».

Überhaupt wolle Putin spätestens im Herbst wieder zu einem Arbeitsalltag ohne Einschränkungen bei Kontakten und Reisen übergehen, so Peskov weiter. Im September ist Parlamentswahl. Dafür müsse die Immunität des Präsidenten das «notwendige Niveau» erreicht haben.

Welchen der drei in Russland zugelassenen Impfstoffe sich Putin verabreichen lassen wird, ist offen. Alle drei Präparate seien aber sehr gut und verlässlich, so der Kremlsprecher. Peskov wollte auch nicht verraten, ob sich Putin zu einem Impfzentrum begebe oder ob er den Pikser in seinem Amtssitz oder seiner Residenz bekomme. Der Vorgang werde auf eine Weise erfolgen, die seinen Arbeitsplan «am wenigsten beeinträchtigen» werde.

Vladimir Putin und die Spritze: ein breit diskutierten Thema

Seine Impfung hatte Putin selbst am Vortag bei einer Kabinettssitzung angekündigt – mehrere Monate nach Start der landesweiten Impfkampagne gegen Covid-19. Die Impfung Putins ist ein breit diskutiertes Thema in Russland. Erst hatte er gezögert, dann erklärt, Sputnik V sei nicht für sein Alter – er ist 68 Jahre alt – freigegeben. Danach wurde das Präparat für über 60-Jährige zugelassen, doch dann hiess es, die Spritze passe nicht in Putins «Impfplan». Am Montag kündigte er schliesslich überraschend an, sich am Dienstag impfen zu lassen.

Im flächenmässig grössten Land der Erde darf sich mittlerweile so gut wie jeder impfen lassen. In der Hauptstadt Moskau etwa klappt das oft auch reibungslos und teilweise sogar ohne Voranmeldung. Das Problem in Russland ist ein anderes: Laut Umfragen wollen sich viele Russen gar nicht mit dem landeseigenen Präparat Sputnik V impfen lassen.

Hat er zur tiefen Impfbereitschaft beigetragen?

Kritiker werfen Putin vor, mit seinem eigenen Zögern zur mangelnden Impfbereitschaft im Land beizutragen. Nach Umfragen des unabhängigen Meinungsforschungszentrums Levada ist die Zahl der Russen, die eine Impfung mit dem im Land hergestellten Mittel Sputnik V scheuen, von 58 Prozent im Dezember auf 62 Prozent im Februar gestiegen. Nach offiziellen Angaben sind erst 4,3 Millionen Menschen komplett versorgt mit beiden notwendigen Spritzen – das sind knapp drei Prozent der Bevölkerung des Riesenreichs.

Putins Kamerascheuheit bei seinem Impftermin überrascht auch insofern, als dass diese sich sonst ganz gerne ablichten lässt – erst am Wochenende zusammen mit seinem Verteidigungsminister Sergej Shoigu in der sibirischen Taiga. Fotos zeigten die beiden, wie sie durch verschneite Wälder wanderten und mit Ferngläsern Ausschau nach wilden Tieren hielten.