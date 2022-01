Schweizer Nati: WM-Tickets sind so billig wie seit 36 Jahren nicht mehr

Billiger als bei der WM 2018 : 63 Franken für ein WM-Ticket – Vorverkauf für Katar gestartet

Die Vorfreude auf die WM steigt. Ende November startet das nächste grosse Fussball-Turnier. Mit dabei: Die Schweizer Nati. Nun können sich Interessenten um Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar bewerben.

Nachdem die Nati das direkte WM-Ticket gelöst hatte, bekam Nordirland Schokolade geschenkt. SFV

Darum gehts Ende November beginnt die nächste Fussball-WM.

Nun hat die erste Verkaufsphase für die Eintrittskarten begonnen.

Die Tickets werden verhältnismässig günstig.

Zehn Monate vor dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Katar hat der Fussball-Weltverband Fifa die erste Verkaufsphase für die Eintrittskarten gestartet. Bis zum 8. Februar können sich Interessenten um Tickets bewerben, teilte die Fifa am Mittwoch mit. Sollte es mehr Anfragen als Karten geben, kommt es zu einer Verlosung. Fans sollen dann bis zum 8. März erfahren, ob sie zum Zuge kommen werden. Die WM-Endrunde mit 32 Mannschaften dauert vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022.

In der ersten Verkaufsphase können nicht nur Karten für einzelne Partien vom Eröffnungsspiel bis zum Finale bestellt werden, sondern auch Ticketserien, mit denen alle Begegnungen einer Mannschaft ab der Vorrunde verfolgt werden können. Neu ist dank der kurzen Entfernungen im Gastgeberland eine Kartenserie für vier Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen in vier Stadien. Auch Karten für Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität werden angeboten.

Es gibt mehrere Verkaufsphasen

Vor der Auslosung der Vorrundengruppen am 1. April soll es – solange der Vorrat reicht – eine zweite Verkaufsphase geben, Einzelheiten will die Fifa später mitteilen. Nach der Auslosung folgen weitere Verkaufsphasen, dann werde es auch Karten für Zuschauer geben, die bei den anderen Fans ihrer Mannschaft sitzen wollten, hiess es. Zudem werden sogenannte bedingte Fantickets angeboten, mit denen Zuschauer einen Sitzplatz für mögliche Begegnungen ihres Teams in der K.o.-Phase einschliesslich des Finales reservieren könnten.

In der Verkaufsphase nach der Gruppenauslosung soll es auch möglich sein, Karten für mehr als ein Spiel pro Tag zu bestellen. Damit genug Zeit für einen Transfer bleibt, können allerdings nicht zwei aufeinanderfolgende Spiele besucht werden. Mit den Produkten zeige man, «dass wir den Fussball zu möglichst vielen Fans aus aller Welt bringen möchten», sagte Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura.

Schweizer Nati löste das direkte WM-Ticket

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP sollen ausländische Fans für die günstigste Karte umgerechnet etwa 63 Franken bezahlen und damit rund ein Drittel weniger als zuletzt bei der WM 2018 in Russland. Zuschauer aus dem Gastgeberland sollen bereits für umgerechnet knapp 10.50 Franken eine Karte kaufen können. Das wäre halb so viel wie in Russland und der günstigste Preis seit der WM 1986 in Mexiko, hiess es.

Die Fifa hoffe auf Einnahmen von umgerechnet rund 457 Millionen Franken durch den Verkauf der Eintrittskarten und von Rechten aus dem Gastgewerbe. Unterkünfte in Hotels, Apartments und auf Kreuzfahrtschiffen sollten später in diesem Jahr angeboten werden. Erwartet würden rund 1,2 Millionen Besucher. Die Schweizer Nati löste im Spätherbst das direkte Ticket für die WM in Katar. Auf wen das Yakin-Team in der Gruppenphase trifft, ist noch nicht klar. Die Auslosung dieser findet am 1. April in Doha statt.

1 / 3 Ende November startet die Weltmeisterschaft in Katar. Die Schweiz ist mit dabei. Urs Lindt/freshfocus Ob sie in Katar jubeln darf? Urs Lindt/freshfocus Die Nati-Stars wollen sicherlich weit kommen – das ist Fakt. Urs Lindt/freshfocus

