Prilly, Waadt : 63-jähriger Arbeiter stürzt fünf Meter in die Tiefe

Bei einem Arbeitsunfall im Kanton Waadt kam ein Mann ums Leben, als er Reinigungsarbeiten ausführte.

Der Unfall ereignete sich im Sportzentrum Malley in Prilly.

Am Freitagnachmittag stürzte ein Arbeiter auf einer Baustelle in Prilly im Kanton Waadt mehrere Meter in die Tiefe. Er arbeitete auf einer Baustelle im Schwimmbad des Sportzentrums Malley, als es zum Unfall kam. Trotz rascher Wiederbelebungsmassnahmen verstarb er noch vor Ort.