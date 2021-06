Nach Wanderung nicht zurück gekehrt - 63-Jähriger seit Sonntag vermisst

Als er seine Ferienwohnung in Monteggio im Tessin für eine Wanderung, vermutlich in Novaggio TI, verliess, kehrte er nicht wieder zurück.

Seit Sonntag wird der 63-jährige Erich Hirtler, wohnhaft in Kriens, vermisst, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilt. Er verliess am Sonntag gegen 11 Uhr seine Ferienwohnung in Monteggio im Tessin und begab sich auf eine Wanderung, vermutlich in Novaggio TI. Von dieser Wanderung ist er jedoch nicht wieder zurückgekehrt. Laut Mitteilung ist sein Aufenthaltsort unbekannt.