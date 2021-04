Baden-Baden (D) : 64-Jähriger für 134 Fälle von sexuellem Missbrauch von Mädchen verurteilt

In Deutschland steht ein 64-jähriger Mann vor Gericht. Er soll sich in mindestens 134 Fällen an minderjährigen Mädchen vergangen haben.

Ein 64-Jähriger wurde vom Landesgericht Baden-Baden zu acht Jahren Haft verurteilt. Wikipedia/Gerd Fahrenhorst

Darum gehts Ein 64-jähriger Mann wurde in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt.

Er soll sich in 134 Fällen an Mädchen vergangen haben.

Wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 134 Fällen hat das Landgericht Baden-Baden einen 64-Jährigen zu acht Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass sich der Mann zwischen 2005 und 2019 auf seinem Anwesen in Bühl an mehreren Mädchen aus der Nachbarschaft sowie Freundinnen seiner Enkelinnen sexuell zum Teil schwer verging.

Dabei sei es 14 Mal zu Taten von schweren sexuellem Missbrauch gekommen, befand das Gericht. Die Mädchen waren zur Tatzeit zwischen fünf und elf Jahre alt. Die Taten wurden erst bekannt, als sich eine der Betroffenen im Januar 2020 bei der Polizei meldete.

Der ursprünglich wegen Kindesmissbrauchs in 180 Fällen angeklagte Mann sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft, weil die Ermittler davon ausgingen, dass er noch vor dem Prozess weitere Straftaten gleicher Art begehen könnte.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Online- und Einzelchatberatung für Kinder und Jugendliche Opferberatungsstelle Kinderspital Zürich Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du beim Institut Forio und bei den UPK Basel.

