Barbie – so bewegt war das Leben der Spielzeug-Ikone bisher

Barbie – mit vollem Namen Barbara Millicent Roberts – wurde am 9. März 1959 auf der American International Toy Fair in New York vorgestellt. Die Puppe war 29 Zentimeter gross und hatte bewegliche Gliedmassen.

Darum stand das Projekt Barbie auf der Kippe

Alles, was es dafür brauchte, brachten Handler und ihr Mann Elliot eigentlich mit. Schliesslich hatten sie gemeinsam mit Harold Matson im Jahr 1945 die Firma Mattel gegründet, die neben Bilderrahmen, Modeschmuck und Puppenmöbeln auch Spielzeug produzierte. Doch ihr Mann befand: Die Produktion sei zu teuer. «Ruth, es wird nicht funktionieren», habe er zu ihr gesagt. So schrieb es Ruth Handler später in ihrer Biografie. Sie fügte sich, zweifelte aber an der Argumentation: Vielmehr glaubte sie, dass die Designer – «allesamt männlich», wie sie in ihren Memoiren betonte – davon abgeschreckt wurden, dass so eine Puppe Brüste haben würde. «Sogar Elliot, der ein unheimliches Talent dafür hat, richtig vorherzusagen, was andere kaufen würden, befürchtete, dass keine Mutter ihrer Tochter eine Puppe mit Brust kaufen würde», zitiert sie People.com.