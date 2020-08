Minusio TI 65-jährige Frau im Lago Maggiore ertrunken

Am Sonntagmorgen ist es in Minusio TI zu einem Badeunfall gekommen. Eine Frau verlor dabei ihr Leben.

Sie wurde am Sonntag kurz vor 10 Uhr gefunden.

Das Unglück ereignete sich in Minusio TI.

Eine 65-jährige Frau ist im Lago Maggiore ertrunken. Die Schweizerin war am Samstagabend vom Schwimmen nicht in ihr Ferienhaus in Minusio TI zurückgekehrt und als vermisst gemeldet worden.