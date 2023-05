Rorschacherberg: Mann verwechselt Gas- und Bremspedal und fährt durch Hausmauer

Am Donnerstag, um 1.45 Uhr, ist ein Auto an der Paradiesstrasse in Rorschacherberg SG durch zwei Gärten und dann in ein leerstehendes Haus gefahren, wobei es die Hausmauer durchschlagen hat. Der 65-jährige Autofahrer hat sich bei dem Unfall unbestimmt verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Das Haus musste von der Feuerwehr abgestützt werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen weiter schreibt. Es entstand ein hoher Schaden.