In Jena fiel am Mittwoch eine Fernwärmeleitung aus.

Nach einer Havarie an einer Fernwärmeleitung ist im thüringischen Jena am Mittwoch der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Fernwärmeversorgung sei in Teilen von Jena-Nord unterbrochen, teilte die Stadt mit. Etwa 6500 Haushalte seien betroffen. In der Nacht konnte die Wärmeversorgung nicht wiederhergestellt werden.