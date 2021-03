Marseille (F) : 6500 Menschen feiern unbewilligten Karneval

Ohne Masken nahmen Tausende Menschen in Südfrankreich an einem Karnevalsumzug teil. Marseille reagierte zunächst nicht auf die Vorfälle.

Rund 6500 Menschen haben in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille an einem ungenehmigten Karnevalsumzug teilgenommen. Viele von ihnen hätten keine Schutzmasken getragen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend. Die Polizei habe die Veranstaltung als völlig unverantwortlich bezeichnet. Beamte schritten demnach am Abend in der Nähe des Alten Hafens im Zentrum der Stadt ein, um die Veranstaltung aufzulösen. Die Stadt Marseille habe zunächst nicht auf die Vorfälle reagiert.