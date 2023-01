Ukraine: Frachter lief im Suezkanal auf Grund

Ägypten : Frachter mit 65’000 Tonnen Getreide aus Ukraine lief im Suezkanal auf Grund

Rabei sagte, das der griechischen Reederei Primera Shipping gehörende Schiff sei an der Kilometermarke 38 nahe der Stadt Kantara in der Provinz Ismailia auf Grund gelaufen. Zur Art des technischen Defekts machte er keine Angaben. Nachdem der Frachter freigeschleppt worden sei, könnten im Laufe des Montags vermutlich 51 Schiffe den Kanal in beide Richtungen durchfahren. Eine Sprecherin seiner Behörde, Marwa Maher, sagte, der Schiffsverkehr sei fünf Stunden nach der Havarie der «Glory» um circa fünf Uhr Ortszeit wieder in Gang gekommen.