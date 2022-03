Tuchel ist weiter überzeugt : 654-Millionen-Franken-Schock? Top-Club Chelsea steht vor dem Abgrund

Der FC Chelsea steht vor einem riesigen Scherbenhaufen. Nach den Sanktionen der britischen Regierung droht der grosse Absturz. Trainer Thomas Tuchel gibt sich kämpferisch. Derweil will Sponsor Nike abspringen.

Der Wille des Teams sei trotz aller neuen Probleme ungebrochen, betonte der deutsche Coach. «So lange wir genug Trikots haben und einen Bus, um zu den Spielen zu fahren, werden wir da sein und hart am Wettkampf teilnehmen», sagte der 48-Jährige. Er wisse, dass «es viel Lärm gibt, und trotzdem erlauben wir uns, unser Bestes zu geben, um uns auf den Fussball zu konzentrieren.»

Mega-Sponsor Nike droht abzuspringen

Grossbritannien verhängte die Massnahmen gegen Milliardär Roman Abramowitsch wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Das Mobilfunkunternehmen Three bat zudem darum, den Vertrag bis auf weiteres auszusetzen und das Firmenlogo von den Trikots und von den Werbebanden zu entfernen. Und gemäss der «Daily Mail» steht auch der US-Sportartikel-Hersteller Nike vor dem Absprung. So schreibt die Zeitung, dass sich das Unternehmen überlege, aus dem Deal mit Chelsea auszusteigen.