Deutschland

66 Corona-Infektionen bei Hähnchen-Schlachthof

In Niedersachsen sind 66 Menschen eines Schlachtbetriebs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie und ihre Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Ein Blick in den Betrieb des Geflügelproduzenten Wiesenhof in Lohe.

Nach dem grossen Covid-19-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies mit über 1300 Infizierten gibt es erneut eine – wenn auch deutlich geringere – Häufung von Ansteckungen in einem deutschen Schlachtbetrieb. In der Hähnchen-Schlachterei des Wiesenhof-Konzerns im niedersächsischen Lohne sind 66 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von 1046 am Donnerstag genommenen Abstrichen seien 66 positiv ausgefallen, teilte der Landkreis Vechta am Samstagabend mit.