Bellinzona TI: Mann stürzt aufs Gleis – lebensbedrohlich verletzt

Am Donnerstag stürzte ein 66-Jähriger auf die Gleise und wurde dabei von einem Zug erfasst.

Am frühen Donnerstagnachmittag ist es am Bahnhof Bellinzona zu einem Unglück gekommen. Die Tessiner Kantonspolizei schreibt in einer Mitteilung, dass ein 66-Jähriger nach ersten Erkenntnissen auf dem Perron das Gleichgewicht verloren hat. Danach wurde er von einem Zug erfasst, der Richtung Süden fuhr.