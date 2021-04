Pandemie : 66 Millionen in den USA voll gegen Corona geimpft

Die Impfkampagne in den USA läuft auf Hochtouren: Jeder Fünfte hat bereits zwei Spritzen erhalten. Insgesamt sind schon rund 175 Millionen Impfdosen verabreicht worden.

In den USA kommen die Impfstoffe von Moderna, Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson (im Bild) zum Einsatz.

In den USA ist inzwischen etwa jeder Fünfte vollständig gegen Corona geimpft: Von den rund 330 Millionen Einwohnern des Landes sind 66 Millionen abschliessend geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag zeigten. In Bezug auf die Zahl der bislang impfberechtigten Erwachsenen – rund 260 Millionen Menschen – ergebe sich eine Impfquote von 25 Prozent.