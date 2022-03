Bürgerpflicht – 66 Prozent der Schweizer sehen es als Pflicht an, das Land zu verteidigen

In den letzten Wochen schlossen sich in der Ukraine zahlreiche Zivilisten der Armee an, um für das Land zu kämpfen und die russischen Streitkräfte abzuwehren.

In den letzten Wochen schlossen sich in der Ukraine zahlreiche Zivilisten der Armee an, um ihr Land zu verteidigen.

Wie eine repräsentative LeeWas-Umfrage von 20 Minuten und Tamedia mit 12’437 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun zeigt, sieht eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung im Falle eines Angriffs es als ihre Pflicht an, das Land mit der Waffe zu verteidigen. In einem Szenario, in dem sich die Schweiz gegen einen Aggressor verteidigen muss, sagten 66 Prozent der Befragten, dass sie es ihre Pflicht ansehen, für das Land zu kämpfen. Bei Armeeangehörigen sind es gar 91 Prozent.

Parteisympathie beeinflusst Entscheidung

«Normale Bürger schlüpfen in Kriegsuniformen»

Die Mobilisierung in der Zivilbevölkerung sei höher als in vergangenen Kriegen und Krisen, sagt die Soziologie-Professorin Katja Rost: «Der Krieg in der Ukraine geht uns viel näher, einerseits weil die vom Krieg betroffenen Menschen eine ähnliche Kultur pflegen und der Krieg geographisch sehr nahe in Europa passiert, andererseits weil der Krieg in Folge der rasant fortschreitenden Digitalisierung in den Medien und auf Social Media allgegenwärtig ist.»