66 Prozent wollen Silvester dieses Jahr zu Hause feiern

Was für ein Jahr! Auch wenn an Silvester 2020 grosse Homepartys mit Freundinnen und Freunden, Anstossen in der Bar oder Tanzen im Club nicht möglich sein werden: Ein Grossteil der Bevölkerung möchte Neujahr trotzdem feiern, wie eine von Sonos in Auftrag gegebene Umfrage mit 10’000 Teilnehmenden in der Schweiz, Deutschland, Österreich und 10 weiteren europäischen Ländern ergeben hat.

Ariana Grande liefert den Silvester-Soundtrack

Demnach werden 66 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer die Silvesternacht in ihrem Zuhause verbringen. Die Mehrheit der Befragten wird laut Umfrage ein Dinner veranstalten. 22 Prozent planen einen Spieleabend, 23 Prozent möchten Filme schauen und 14 Prozent hören ihre Lieblingsmusik und tanzen dazu. Dabei hören übrigens 63 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Pop. Bei den 18-24 Jährigen wurde «Thank You, Next» von Ariana Grande am häufigsten genannt. Ansonsten dröhnt zum Jahreswechsel aus Schweizer Musikboxen am häufigsten «I Want to Break Free» von Queen.