Einzelrichterin : 670 Franken für 1km/h zu schnell: «Das ist jenseits von Gut und Böse»

Darum gehts Ein Rentner ist vom Stadtrichteramt Zürich mit insgesamt 670 Franken gebüsst worden, weil er in der 30er-Zone 1 km/h zu schnell fuhr.

Dagegen gelangt der Mann an das Bezirksgericht Zürich.

Die Einzelrichterin reduziert die Busse auf 40 Franken und spricht von Willkür.

Es war dicke Post, die der Mann im letzten Dezember vom Stadtrichteramt Zürich erhalten hat. Wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit in der 30er-Zone an der Lenggstrasse im Seefeld um einen Kilometer pro Stunde (gemessene Geschwindigkeit 34 km/h, Abzug Sicherheitsmarge 3 km/h) hat ihn das Stadtrichteramt mit 340 Franken gebüsst und Gebühren von 330 Franken verrechnet – alles in allem 670 Franken. Dagegen erhob der 81-Jährige Einsprache – der Fall gelangte an das Bezirksgericht Zürich.

Demenzkranke Ehefrau hat Brief entsorgt

Am Prozess vom Dienstag ging es zuerst um die Frage, ob die Einsprache gegen den Strafbefehl durch den Rentner überhaupt zulässig sei, habe er doch die entsprechende Frist um einige Tage überschritten. «Meine demenzkranke Frau hat den eingeschriebenen Brief mit dem Strafbefehl entgegengenommen, ihn aber im Altpapier entsorgt», begründet der Rentner die Verspätung. Er habe den Brief zufällig in den alten Zeitungen entdeckt und sofort das Stadtrichteramt angerufen. Dort sei er aber ziemlich unfreundlich abgewimmelt worden. Auch die beiden nachfolgenden Schreiben mit der Bitte, nochmals eine Frist für die Einsprache anzusetzen, wurden abgelehnt. «Darin habe ich ein Arztzeugnis und einen Bericht der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) beigelegt, welche die Alzheimererkrankung meiner Frau bestätigt.»

Nach kurzer Beratung lehnte die Einzelrichterin den Antrag des Stadtrichteramtes ab, die Einsprache als ungültig zu erklären. «Das Verhalten war überspitzt formalistisch», kritisiert die Richterin das Vorgehen der Behörde. Es habe sich schon fast um eine böswillige Rechtsverweigerung gehandelt.

Nach diesem juristischen Vorgeplänkel ging es dann um den eigentlichen Fall. «Die Busse ist absolut übertrieben, üblich sind 40 Franken», sagt der Rentner in der Befragung. Warum das Stadtrichteramt einen solch hohen Betrag angesetzt hat, kam am Prozess nicht zutage. Vorbussen, wie es auf dem Strafbefehl steht, könnten der Grund gewesen sein. Der im Aussendienst tätig gewesene Rentner betonte, die Fahrprüfung mit 18 Jahren und nie einen Unfall gemacht zu haben. Einzelne Bussen habe er aber in den letzten Jahren erhalten.

«Da kann man nur den Kopf schütteln»

Die Einzelrichterin sprach den Beschuldigten antragsgemäss schuldig wegen Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit um einen Kilometer pro Stunde und büsste ihn jedoch nur mit 40 Franken. Aufgrund seiner finanziellen Lage, das Ehepaar lebt von der AHV und der Sozialhilfe, erliess die Richterin dem Beschuldigten die Entscheidgebühren in der Höhe von 600 Franken. «In diesem Fall ist einiges nicht gut gemacht worden. Da kann man nur den Kopf schütteln», sagt sie. Das Stadtrichteramt habe mit allen Mitteln versucht, die Einsprache abzuwürgen. «Es geht um Rechtspflege und nicht um Rechtsmissachtung», so die Richterin.

Zudem sei die Busse von 340 Franken jenseits von Gut und Böse. «Wie das Amt auf die 340 Franken gekommen ist, erschliesst sich mir nicht», sagt die Richterin und spricht von Willkür. Sie sei gespannt, ob das Stadtrichteramt den Entscheid akzeptiere, wie sie am Schluss der Verhandlung sagt.