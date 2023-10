670’000 Franken: Zürcher Paar zahlt keine Steuern – und taucht in Katar unter

Trotz unbezahlter Steuerrechnungen in der Höhe von 670’000 Franken: Ein einst in Meilen lebendes Ehepaar soll in Doha in Katar untergetaucht sein. Die Reiseberaterin und ihr österreichischer Ehemann haben seit 2020 Steuerrechnungen von mehr als 210’000 Franken pro Jahr nicht bezahlt. Weil die Gemeinde Meilen die beiden nicht kontaktieren kann, hat sie im Amtsblatt nun eine sogenannte Sicherstellungsverfügung veröffentlicht, berichtet die «Zürichsee-Zeitung». Diese kommt vor einer Betreibung zum Einsatz, wenn die Bezahlung einer geschuldeten Steuer als gefährdet angesehen wird.